Для засолки огурцов положили 250 г соли. Это 8% всех засоленных огурцов. Масса засоленных огурцов?

Математика
Для засолки огурцов положили 250 г соли. Это 8% всех засоленных огурцов. Масса засоленных огурцов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250 г соли - 8 % х г соли - 100 %   х=250*100/8=3125 г=3кг 125 г
Гость:
1)250:8=31,25 2)31,25*100=3125(г)=3кг 125г
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