Для засолки огурцов положили 250 г соли. Это 8% всех засоленных огурцов. Масса засоленных огурцов?

Математика

Для засолки огурцов положили 250 г соли. Это 8% всех засоленных огурцов. Масса засоленных огурцов?

Автор: Гость