Бригада предполагала убирать 80 га пшеницы в день, чтобы закончить работу в намечнный ею срок. Фактически в день она убирала на 10 га больше, и поэтому за один день до срока ей осталось убрать 30 га. Сколько гектаров пшеницы до...

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Бригада предполагала убирать 80 га пшеницы в день, чтобы закончить работу в намечнный ею срок. Фактически в день она убирала на 10 га больше, и поэтому за один день до срока ей осталось убрать 30 га. Сколько гектаров пшеницы должна убрать бригада?

Автор: Гость