Бригада предполагала убирать 80 га пшеницы в день, чтобы закончить работу в намечнный ею срок. Фактически в день она убирала на 10 га больше, и поэтому за один день до срока ей осталось убрать 30 га. Сколько гектаров пшеницы до...
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Бригада предполагала убирать 80 га пшеницы в день, чтобы закончить работу в намечнный ею срок. Фактически в день она убирала на 10 га больше, и поэтому за один день до срока ей осталось убрать 30 га. Сколько гектаров пшеницы должна убрать бригада?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть бриагада расчитывала собрать урожай за х дней, тогда она должна убрать 80х га пшеницы, фактически (х-1 день)она убирала в день 80+10=90 га прешницы и в последний день 30 га, по условию задачи составляем уравнение: 90(х-1)+30=80х 90х-90+30=80х 90х-60=80х 9-х-80х=60 10х=60 х=60:10 х=6 80х=80*6=480 ответ: 480 га пшеницы должна убрать бригада
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