Как вы думаете, от чего может зависеть сопротивление проводников? Киньте гипотезыыыыыыыыыыы!!!
Физика
Как вы думаете, от чего может зависеть сопротивление проводников? Киньте гипотезыыыыыыыыыыы!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
из какова металла он изготовлен (удельное сопротивление) от длины и толщины (площади поперечного сечения) R=pl/s
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