Как вы думаете, от чего может зависеть сопротивление проводников? Киньте гипотезыыыыыыыыыыы!!!

Физика

Как вы думаете, от чего может зависеть сопротивление проводников? Киньте гипотезыыыыыыыыыыы!!!

Автор: Гость