Разделите слова в три группы 1 группа создано человеком, 2 гр. природа, 3 гр. неживая природа. Слова: водохранилище,дерево,река,атмосфера,град,ракета,лед,канал,компас,клен,дирижабль,озеро,гидросфера,комар,вулкан.
Биология
Разделите слова в три группы 1 группа создано человеком, 2 гр. природа, 3 гр. неживая природа. Слова: водохранилище,дерево,река,атмосфера,град,ракета,лед,канал,компас,клен,дирижабль,озеро,гидросфера,комар,вулкан.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 группа: водохранилище,ракета,канал,компас,дирижабль,. 2 группа: комар,клен,дерево. 3 группа: река,атмосфера,град,лед,озеро,гидросфера,вулкан.
Гость:
1 группа создано человеком: водохранилище,ракета,канал,компас,дирижабль,. 2 группа природа: комар,клен,дерево. 3 группа неживая природа: река,атмосфера,град,лед,озеро,гидросфера,вулкан.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Химия
На растворение 28 г железа потребовалось 166 мл раствора соляной кислоты (плотность 1,1 г/мл). Массовая доля (в %) хлороводорода в растворе составл...
Українська література
Математика
В корзине лежат красные и зеленые яблоки.Какое наименьшее количество яблок нужно достать, не заглядывая в корзину,чтобы среди них оказалось хотя бы...