Что будет с городом после приезда Ревизора?

Литература
Что будет с городом после приезда Ревизора?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Последняя глава "Ревизора". Немая сцена: чиновники в шоке - они столько работы сделали, чтобы подкупить Хлестакова (завязывали с ним хорошие отношения, городничий выдавал за него свою дочь), а он оказался не тем, за кого они его принимали (самозванцем).  Теперь они будут начинать всё с самого начала: строить из себя хороших, законопослушных, пытаться подкупить его деньгами. Может настоящий ревизор не будет вестись на провокации. 
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