При полном сжигании углеводорода образовалось 0,72 г воды и 1,12 л оксида углерода (IV). Относительная плотность паров этого вещества по воздуху равна 2,32. Выведите молекулярную формулу углеводорода.

Гость: Гость:

Найдем массу водорода, входящего в воду: х=0,72*2/18=0,08г найдем его количество вещества: n(H)=0,08/1=0,08 моль 2. Найдем химическое количество углекислого газа: n(CO2)=1,12/22,4=0,05 моль так как в 1 моль углекислого газа входит 1 моль углерода (по формуле), то количество вещества углерода будет равно 0,05 моль. 3. Находим соотношение углерода и водорода в формуле: 0,05/0,05:0,08/0,05=1:1,6 Чтобы число водорода стало целым нужно домножить на пять, получаем : 5:8, т.е. С5Н8