При полном сжигании углеводорода образовалось 0,72 г воды и 1,12 л оксида углерода (IV). Относительная плотность паров этого вещества по воздуху равна 2,32. Выведите молекулярную формулу углеводорода.

Химия
При полном сжигании углеводорода образовалось 0,72 г воды и 1,12 л оксида углерода (IV). Относительная плотность паров этого вещества по воздуху равна 2,32. Выведите молекулярную формулу углеводорода.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем массу водорода, входящего в воду:  х=0,72*2/18=0,08г  найдем его количество вещества: n(H)=0,08/1=0,08 моль  2. Найдем химическое количество углекислого газа:  n(CO2)=1,12/22,4=0,05 моль  так как в 1 моль углекислого газа входит 1 моль углерода (по формуле), то количество вещества углерода будет равно 0,05 моль.  3. Находим соотношение углерода и водорода в формуле:  0,05/0,05:0,08/0,05=1:1,6 Чтобы число водорода стало целым нужно домножить на пять, получаем : 5:8, т.е. С5Н8
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