Сочини историю из жизни ребят, которая поможет понять смысл слов: "Кто про свои дела кричит всем без умолку, в том, верно, мало толку".

Гость: Гость:

Как-то раз шли ребята по улице и разговаривали о своих делах. Они обсуждали свои занятия, интересы и увлечения. И вот один из них говорит: - А ты знаешь, я завтра в школе хочу сделать всем сюрприз. Только я тебе не скажу что это будет, а иначе это уже не будет сюрпризом. Его друг заинтересовался и ответил так: - Сюрприз ? Это замечательно. Не терпиться увидеть. На этом их разговор о сюрпризе закончился. Наступило утро. Оба мальчика пришли в школу и зашли в класс. Мальчик радостно подходил к каждому однокласснику и хвастался тем, что хочет устроить сюрприз. Всем стало настолько интересно, что они и не заметили, как учебный день подошел к концу. И вот, после звонка с последнего урока, мальчишки и девчонки окружили своего одноклассника. - Ну и где же твой сюрприз ? - Переспрашивали они его. Но тут они стали замечать, что мальчик слегка расстерялся. Он подошел к своему шкафчику, порылся в нём и повернулся обратно к друзьям. - Так ведь я это, забыл его дома... - Растерянно проговорил он. - Ну... А еще хвастался весь день. Сюрприз ! Сюрприз ! - Сказали дети и разошлись. Друг подошел к своему растерянному однокласснику и сказал: - Вот видишь, кто про свои дела кричит всем без умолку, в том, верно, мало толку. Мальчик понял, что не нужно всем рассказывать о своих делах. Их нужно просто выполнять, а не хвастаться ими.