если ваша местность равнинная ,опишите ее рельыф.По высоте и рельефу определите,к какому виду равнин она относиться
Українська література
если ваша местность равнинная ,опишите ее рельыф.По высоте и рельефу определите,к какому виду равнин она относиться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну рельеф разный бывает бывает с горами и без
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