Помогите пожалуйста... [latex]5sin^{2}x+6cosx-6=0[/latex]
Алгебра
Помогите пожалуйста... [latex]5sin^{2}x+6cosx-6=0[/latex]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5(1-cos^2x) + 6cosx - 6=0 -5cos^2x+6cosx-1=0 cosx=t -5t^2+6t-1=0 D=16 t_1=1, t_2=0,2 1)cosx=1 x=2pin,n принадлежит Z 2) cosx=0,2 x=+-arccos0,2+2pin,n принадлежит Z
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