к раствору гидроксида калия добавили 2 капли фенолфталеина, при этом раствор окрасился в малинновый цвет. Как изменится окраска раствора при добавлении к нему избытка серной кислоты
Химия
к раствору гидроксида калия добавили 2 капли фенолфталеина, при этом раствор окрасился в малинновый цвет. Как изменится окраска раствора при добавлении к нему избытка серной кислоты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Среда станет кислой( т.к избыток серной кислоты) => финолфталеин станет бесцветный
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