к раствору гидроксида калия добавили 2 капли фенолфталеина, при этом раствор окрасился в малинновый цвет. Как изменится окраска раствора при добавлении к нему избытка серной кислоты

Химия

к раствору гидроксида калия добавили 2 капли фенолфталеина, при этом раствор окрасился в малинновый цвет. Как изменится окраска раствора при добавлении к нему избытка серной кислоты

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