к 200грамм 60 процентного раствора сахара добавили 40 милилитров воды.определитеконцентрацию полученного раствора
Химия
к 200грамм 60 процентного раствора сахара добавили 40 милилитров воды.определитеконцентрацию полученного раствора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200*0,6=120 г сахара, значит 120/240=50%
Гость:
Поподробнее: m(p-pa сах.) = 200г. + 40г. (т.к. P H2O = 1) w(сах.) = 60% m(cах.) = 60%*200г:100% = 120г. w2(cах.) = 120г:240г*100% = 50%
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