прокомментируйте высказывание не меньше чем на 4-5 строки."ах если бы к трудолюбию прибавить образование,а образование к труолюбию :)

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В современном обществе не многие людии любят работать, точнее быть занятыми каким-нибудь делом. Но встречаются и такие, которым нравиться быть занятыми делами. Это их отвлекает от проблем или просто они желают быть успешными во всем. Такие люди есть, но не все они образованы. Получается есть стремление, но нет возможности качественно выполнять работу. Или же наоброт. Встречаются люди, которые могут сделать рабоу качественно, но им просто лень.