прокомментируйте высказывание не меньше чем на 4-5 строки."ах если бы к трудолюбию прибавить образование,а образование к труолюбию :)
География
прокомментируйте высказывание не меньше чем на 4-5 строки."ах если бы к трудолюбию прибавить образование,а образование к труолюбию :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В современном обществе не многие людии любят работать, точнее быть занятыми каким-нибудь делом. Но встречаются и такие, которым нравиться быть занятыми делами. Это их отвлекает от проблем или просто они желают быть успешными во всем. Такие люди есть, но не все они образованы. Получается есть стремление, но нет возможности качественно выполнять работу. Или же наоброт. Встречаются люди, которые могут сделать рабоу качественно, но им просто лень.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Придумай и напиши рассказ из 5-6 предложений на тему Каникулы так, чтобы в каждом предложении были 3-4 глагола 2-го дица ед.ч. с суффиксом -ся. Зап...
Українська література
если ваша местность равнинная ,опишите ее рельыф.По высоте и рельефу определите,к какому виду равнин она относиться
Химия
к 200грамм 60 процентного раствора сахара добавили 40 милилитров воды.определитеконцентрацию полученного раствора