Какое количество вещества магний гидроксида вступает в реакцию с 12,6 г нитратной кислоты?
Химия
Какое количество вещества магний гидроксида вступает в реакцию с 12,6 г нитратной кислоты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,1 моль 0,2 моль Mg(OH)2+2HNO3=Mg(NO3)2+2h20 12.6 г n(HNO)=m/M=12.6/63=0.2 моль 0,2 моль/2=0,1 моль Ответ: 0,1 моль
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