сторона правильного треугольника равна 84. найдите радиус описанной окружности
Геометрия
сторона правильного треугольника равна 84. найдите радиус описанной окружности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
радиус описанной воркуг правильного треугольника окружности R=a*корень(3)/3 R=84*корень(3)/3=28*корень(3)
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