з квіток гречки бджоли зібрали 67 кг. меду, а з квіток липи 39 кг. На скільки кілограмів менше зібрано меду з липових квіток? (Короткий запис)

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Из цветков гречихи пчёлы собрали 67 кг мёда, а из цветков липы 39 кг. На сколько килограммов меньше собрано мёда из липовых цветков? Гречишный мёд - 67 кг Липовый мёд - 39 кг На сколько килограммов меньше собрано мёда из липовых цветков? (круглая стрелка от Гречишного до Липового) Решение: 67-39=28 (кг) - разница. Ответ: из липовых цветков пчёлы собрали на 28 кг мёда меньше, чем из цветков гречихи.