Какой может быть длина третьей стороны треугольника, если две другие равны соответственно 7 см и 16 см

Сумма длин 2-х сторон треуголника больше третьей. 1)7+16=23, значит з-я сторона <23 2)16-7=9, значит >9. Пример - если 8, то 8+7<16. Такого треугольника нет

Гость: Гость:

Трегольник существует только тогда, когда сумма двух любых сторон больше третьей стороны. (Треугольник существует, если выполняются все 3 следующие неравенства: a+b>c, a+c>b, b+c>a) 1) 7+16=23, значит третья сторона <23 2)16-7=9, значит, третья сторона >9. Значит, это может быть любое число от 10 до 22 включительно.