Какой может быть длина третьей стороны треугольника, если две другие равны соответственно 7 см и 16 см
Математика
Какой может быть длина третьей стороны треугольника, если две другие равны соответственно 7 см и 16 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма длин 2-х сторон треуголника больше третьей. 1)7+16=23, значит з-я сторона <23 2)16-7=9, значит >9. Пример - если 8, то 8+7<16. Такого треугольника нет
Гость:
Трегольник существует только тогда, когда сумма двух любых сторон больше третьей стороны. (Треугольник существует, если выполняются все 3 следующие неравенства: a+b>c, a+c>b, b+c>a) 1) 7+16=23, значит третья сторона <23 2)16-7=9, значит, третья сторона >9. Значит, это может быть любое число от 10 до 22 включительно.
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