Расстояние от Талгара до Алматы 25 км .Скорость от Талгара сост 30 км.Найти время

Математика
Расстояние от Талгара до Алматы 25 км .Скорость от Талгара сост 30 км.Найти время
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1час=60минут 60/2=30минут-15 км 30/2=15минут-7.5км и так далее ответ ; 52минуты50секунд
Гость:
1 час = 60 минут 30:60=0,5 км/мин 25:0,5=50 мин 25 км за 50 мин 
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