Расстояние от Талгара до Алматы 25 км .Скорость от Талгара сост 30 км.Найти время
Математика
Расстояние от Талгара до Алматы 25 км .Скорость от Талгара сост 30 км.Найти время
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1час=60минут 60/2=30минут-15 км 30/2=15минут-7.5км и так далее ответ ; 52минуты50секунд
Гость:
1 час = 60 минут 30:60=0,5 км/мин 25:0,5=50 мин 25 км за 50 мин
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