небольшое сочинение-описание природы 8-15 предложений
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небольшое сочинение-описание природы 8-15 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
зима в лесу -это завораживающая картина. спит вся природа, отдыхает после летнего зноя и осенних трудов. лишь изредка качнётся величественная ель да струхнёт со своих веток лишний снег благородная берёза. перепрыгнет с ветки на ветку белка . пробежит пугливый зайчишка. а трудяга медведь давно спит в берлоге. в лесу стоит тишина. и думаешь,что так будет бесконечно.
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