небольшое сочинение-описание природы 8-15 предложений  

Русский язык
небольшое сочинение-описание природы 8-15 предложений  
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
зима  в  лесу -это  завораживающая  картина. спит  вся  природа, отдыхает  после  летнего  зноя  и   осенних  трудов.   лишь  изредка   качнётся   величественная    ель  да  струхнёт  со  своих  веток  лишний   снег  благородная  берёза.  перепрыгнет   с  ветки  на   ветку  белка . пробежит   пугливый   зайчишка.  а  трудяга   медведь   давно  спит  в   берлоге. в  лесу  стоит   тишина.  и  думаешь,что  так  будет  бесконечно.        
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расстояние от Талгара до Алматы 25 км .Скорость от Талгара сост 30 км.Найти время
Ответить
Математика
з квіток гречки бджоли зібрали 67 кг. меду, а з квіток липи 39 кг. На скільки кілограмів менше зібрано меду з липових квіток? (Короткий запис)
Ответить
Химия
Вычислите объем (н. у.), который займут 66 г оксида серы(IV)
Ответить
Геометрия
сторона правильного треугольника равна 84. найдите радиус описанной окружности
Ответить
География
Спорят два друга. Один утверждает: "Конкуренция мешает нормально выпускать и продавать товары. Она отвлекает от работы производителей, создает им д...
Ответить