в библиотеке 98000 книг. Книги на русском языке состовляют 78% всех книг, из них 5%- учебники. Остальные книги на русском языке - это художественная литература и справочники. их отнашения равно 5:2. Сколько в библиотеке справоч...
Математика
в библиотеке 98000 книг. Книги на русском языке состовляют 78% всех книг, из них 5%- учебники. Остальные книги на русском языке - это художественная литература и справочники. их отнашения равно 5:2. Сколько в библиотеке справочников на русском языке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)98000*0,78=76440-книг на руском 2)100%-5%=95%-это художественная литература и справочники 3)76440*0,95=72618 книг-это художественная литература и справочники 4)72618/7*2=20748-в библиотеке справочников на русском языке
Гость:
Примем а - количество книг на русском языке, шт в - количество учебников на русском языке, шт с - художественная литература на русском языке,шт д - справочники на русском языке,шт 78% - 0,78 5% - 0,05 тогда а = 0,78*98000=76440 шт в= 0,05*а=0,05*76440 =3822 шт (с+д)=(а-в)=76440-3822=72618 шт отношение 5:2 ---> общий знаменатель = 5+2=7 тогда с=[(с+д)/7]*5=(72618/7)*5=51870 шт д=[(с+д)/7]*2=(72618/7)*2=20748 шт Проверим количество художественной литературы и справочников на русском языке = =51870+20748=72618 шт всего кник на русском языке 72618+3822=76440 шт Всего книг 76440/0,78=98000 шт Ответ: справочников на русском языке было 20748 шт.
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