Грузовик и легковой автомобиль движутся со скоростями v1=54км/ч и v2=108км/ч. Каково отношение массы грузовика к массе легкового автомобиля, если отношение импульса грузовика к импульсу легкового автомобиля равно 1,5?
Физика
Грузовик и легковой автомобиль движутся со скоростями v1=54км/ч и v2=108км/ч. Каково отношение массы грузовика к массе легкового автомобиля, если отношение импульса грузовика к импульсу легкового автомобиля равно 1,5?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Импульс тела p=mv p1/p2 = 3/2 то есть m1v1/m2v2 = 3/2 m1*54/m2/108 = 3/2 считаем пропорцию получаем m1/m2=324/108 m1/m2=3
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