Грузовик и легковой автомобиль движутся со скоростями v1=54км/ч и v2=108км/ч. Каково отношение массы грузовика к массе легкового автомобиля, если отношение импульса грузовика к импульсу легкового автомобиля равно 1,5?

Физика

Грузовик и легковой автомобиль движутся со скоростями v1=54км/ч и v2=108км/ч. Каково отношение массы грузовика к массе легкового автомобиля, если отношение импульса грузовика к импульсу легкового автомобиля равно 1,5?

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