А)Из двух городов, удалённых друг от друга на 1680км, вышли одновременно навстречу друг-другу 2 поезда. Первый поезд проходит все это расстояние за 21ч, а второй поезд-за 28 ч. Через сколько часов поезда встретятся? Б)Реши пред...

Математика
А)Из двух городов, удалённых друг от друга на 1680км, вышли одновременно навстречу друг-другу 2 поезда. Первый поезд проходит все это расстояние за 21ч, а второй поезд-за 28 ч. Через сколько часов поезда встретятся? Б)Реши предыдущую задачу, если расстояние между городами равно 420км, 672км, 1260км. Что ты замечаешь?
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Автор: Гость
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Гость:
1680:21=80(км/ч)-первый поезд                                                                                 1680:28=60(км/ч)-второй поезд                                                                                 80+60=140(км/ч)-скорость обоих                                                                                 1680:140=12(ч)-они встретятся                                                                                   2)420:21=20(км/ч)                                                                                                       420:28=15(км/ч)                                                                                                         20+15=35(км/ч)                                                                                                           420:35=12(ч)                                                                                                             3)672:21=32(км/ч)                                                                                                        672:28=24(км/ч)                                                                                               32+24=56(км/ч)                                                                                                    672:56=12(ч)                                                                                                          4)1260:21=60(км/ч)                                                                                                   1260:28=45(км/ч)                                                                                                   60+45=105(км/ч)                                                                                                     1260:105=12(ч)                                                                                                        Одинаковое у всех время.                                                                                                           
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