А)Из двух городов, удалённых друг от друга на 1680км, вышли одновременно навстречу друг-другу 2 поезда. Первый поезд проходит все это расстояние за 21ч, а второй поезд-за 28 ч. Через сколько часов поезда встретятся? Б)Реши пред...
Математика
А)Из двух городов, удалённых друг от друга на 1680км, вышли одновременно навстречу друг-другу 2 поезда. Первый поезд проходит все это расстояние за 21ч, а второй поезд-за 28 ч. Через сколько часов поезда встретятся? Б)Реши предыдущую задачу, если расстояние между городами равно 420км, 672км, 1260км. Что ты замечаешь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1680:21=80(км/ч)-первый поезд 1680:28=60(км/ч)-второй поезд 80+60=140(км/ч)-скорость обоих 1680:140=12(ч)-они встретятся 2)420:21=20(км/ч) 420:28=15(км/ч) 20+15=35(км/ч) 420:35=12(ч) 3)672:21=32(км/ч) 672:28=24(км/ч) 32+24=56(км/ч) 672:56=12(ч) 4)1260:21=60(км/ч) 1260:28=45(км/ч) 60+45=105(км/ч) 1260:105=12(ч) Одинаковое у всех время.
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