А)Из двух городов, удалённых друг от друга на 1680км, вышли одновременно навстречу друг-другу 2 поезда. Первый поезд проходит все это расстояние за 21ч, а второй поезд-за 28 ч. Через сколько часов поезда встретятся? Б)Реши пред...

Математика

А)Из двух городов, удалённых друг от друга на 1680км, вышли одновременно навстречу друг-другу 2 поезда. Первый поезд проходит все это расстояние за 21ч, а второй поезд-за 28 ч. Через сколько часов поезда встретятся? Б)Реши предыдущую задачу, если расстояние между городами равно 420км, 672км, 1260км. Что ты замечаешь?

Автор: Гость