в первый день повар израсходовал четыре седьмых купленной свеклы а во второй оставшиеся 2,1кг сколько килограммов свеклы было куплено
Математика
в первый день повар израсходовал четыре седьмых купленной свеклы а во второй оставшиеся 2,1кг сколько килограммов свеклы было куплено
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По условию в 1 дегь израсходовали 4/7 всей свеклы, значит вся свекла разделена на 7 равных частей, тогда во второй день израсходовали 7-4=3 части свеклы, что по условию составляет 2,1кг, получаем: 1)2,1:3=0,7(кг)-свеклы в 1 части 2)0,7*7=4,9(кг)-свеклы было куплено Ответ:4,9кг.
Гость:
7/7 - куплено свеклы 2,1-3/7- израсходавано в0 второй день. 2,1: 3 *7=4,9 куплено было свеклы всего
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