в первый день повар израсходовал четыре седьмых купленной свеклы а во второй оставшиеся 2,1кг сколько килограммов свеклы было куплено

Гость: Гость:

По условию в 1 дегь израсходовали 4/7 всей свеклы, значит вся свекла разделена на 7 равных частей, тогда во второй день израсходовали 7-4=3 части свеклы, что по условию составляет 2,1кг, получаем: 1)2,1:3=0,7(кг)-свеклы в 1 части 2)0,7*7=4,9(кг)-свеклы было куплено Ответ:4,9кг.