Для растяжения пружины на 4 мм необходимо совершить работу 0,02 Дж. Какую работу необходимо совершить, чтобы растянуть эту пружину на 40 см?

Физика

Для растяжения пружины на 4 мм необходимо совершить работу 0,02 Дж. Какую работу необходимо совершить, чтобы растянуть эту пружину на 40 см?

Автор: Гость