ОВР H2S+O2 = S+H2O N2+H2 → NH3+Q N2+6Li → 6LiN ионный вид. Na2SO4 + BaCl = BaSO4 (осадок) +2NaCl уравн. электронного баланса Na2S + Pb(NO3)2 = PbS (осадок) +NaNO3 Na2SO3 + HCl = NaCl + H2SO3 →SO2; →H2O

Гость: Гость:

2H2S + O2 = 2S + 2H2O S(-2) - 2e = S(0) 1 окисление O2(0) + 2e = 2O(-2) 1 восстановление N2+3H2 → 2NH3+Q N2(0) + 6e = 2N(-3) 1 восстановление H2(0) - 2e = 2H(+1) 3 окисление N2+6Li → 2Li3N N2(0) + 6e = 2N(-3) 1 восстановление Li(0) - 1e = Li(+1) 6 окисление Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4 +2NaCl 2Na(+) + SO4(2-) + Ba(2+) + 2Cl(-) = BaSO4 + 2Na(+) + 2Cl(-) SO4(2-) + Ba(2+)= BaSO4 следущие два не расписать электронным балансом, они ионные Na2S + Pb(NO3)2 = PbS + 2NaNO3 2Na(+) + S(2-) + Pb(2+) + 2NO3(-) = PbS + 2Na(+) + 2NO3(-) S(2-) + Pb(2+) = PbS Na2SO3 + 2HCl = 2NaCl + SO2 + H2O 2Na(+) + SO3(2-) + 2H(+) + 2Cl(-) = 2Na(+) + 2Cl(-) + SO2 + H2O SO3(2-) + 2H(+) = SO2 + H2O