что такое предпринимательский риск? Необходимо ли он для развития бизнеса?
География
что такое предпринимательский риск? Необходимо ли он для развития бизнеса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Риск в предпринимательстве есть всегда, как говориться кто не рискует тот не пьёт шапнаское.Ведь по сути дела например влаживаются деньги в компанию и сразу не может предпологать удачно ли он сделал или нет.Вот это и будет являться своего рода предпринимательский риск.
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