что такое предпринимательский риск? Необходимо ли он для развития бизнеса?

Гость: Гость:

Риск в предпринимательстве есть всегда, как говориться кто не рискует тот не пьёт шапнаское.Ведь по сути дела например влаживаются деньги в компанию и сразу не может предпологать удачно ли он сделал или нет.Вот это и будет являться своего рода предпринимательский риск.