напишите пожалуйста изложение на тему акула л.н. толстого 2 класс
Русский язык
напишите пожалуйста изложение на тему акула л.н. толстого 2 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наш корабль стоял у берега Африки. Было душно. И матросы захотели купаться. Два мальчика первыми прыгнули в воду. Но вот в воде появилась акула. Им кричали с корабля "-Назад!-Назад!...но они не слышали. Тогда матросы бросились на лодке их спасать. Наконец,мальчишки заметили акулу. И поплыли наутек в разные стороны. Акула приближалась к ним. Тогда артеллерист из пушки выстрелил в нее и попал в цель. Он убил ее. Все спаслись.
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