напишите пожалуйста изложение на тему акула л.н. толстого 2 класс

Гость: Гость:

Наш корабль стоял у берега Африки. Было душно. И матросы захотели купаться. Два мальчика первыми прыгнули в воду. Но вот в воде появилась акула. Им кричали с корабля "-Назад!-Назад!...но они не слышали. Тогда матросы бросились на лодке их спасать. Наконец,мальчишки заметили акулу. И поплыли наутек в разные стороны. Акула приближалась к ним. Тогда артеллерист из пушки выстрелил в нее и попал в цель. Он убил ее. Все спаслись.