Кого можно назвать предпринимателем? Приведите конкретные примеры.  

География
Кого можно назвать предпринимателем? Приведите конкретные примеры.  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек, который открыл какое-либо дело  Например: 1. индивидуальный предпринимательно, по производству специальных бланков 2. индивид. предприним. "фермерское хоз-во": производство и переработка молочных продуктов
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