рассчитайте химическое количества вещества и число атомов,которые содержаться в меди массой 0,64гр

Химия
рассчитайте химическое количества вещества и число атомов,которые содержаться в меди массой 0,64гр
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)рассчитаем кол-во вещ-ва  n(Cu)=m(Cu)\M(Cu) n(Cu)= 0,64\63.5=0.01моль 2) число атомов n*NA, где NA постоянная авогадро(6,022*10^23) 0.01* 6,022*10^23=0.06022*10^23 атомов в меди
Гость:
1) n=m/M-масса меди деленая на молярную массу  M(Cu)=64г/моль-молярная масса n=0,64/64=0,01моль-кол-во вещества 2) N=Nan-авагадро умноженное на кол-во вещества N=0.01*6*10^23=0.06*10^23-число атомов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Кого можно назвать предпринимателем? Приведите конкретные примеры.  
Ответить
Математика
пятнадцать одинаковых корзин со сливами весят 69 килограмм. Сколько килограммов слив в каждой корзине, если пустая корзина весит 1 кг 500г? Сколько...
Ответить
Русский язык
напишите пожалуйста изложение на тему акула л.н. толстого 2 класс
Ответить
География
что такое предпринимательский риск? Необходимо ли он для развития бизнеса?
Ответить
Физика
Для растяжения пружины на 4 мм необходимо совершить работу 0,02 Дж. Какую работу необходимо совершить, чтобы растянуть эту пружину на 40 см?
Ответить