рассчитайте химическое количества вещества и число атомов,которые содержаться в меди массой 0,64гр
Химия
рассчитайте химическое количества вещества и число атомов,которые содержаться в меди массой 0,64гр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)рассчитаем кол-во вещ-ва n(Cu)=m(Cu)\M(Cu) n(Cu)= 0,64\63.5=0.01моль 2) число атомов n*NA, где NA постоянная авогадро(6,022*10^23) 0.01* 6,022*10^23=0.06022*10^23 атомов в меди
Гость:
1) n=m/M-масса меди деленая на молярную массу M(Cu)=64г/моль-молярная масса n=0,64/64=0,01моль-кол-во вещества 2) N=Nan-авагадро умноженное на кол-во вещества N=0.01*6*10^23=0.06*10^23-число атомов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
пятнадцать одинаковых корзин со сливами весят 69 килограмм. Сколько килограммов слив в каждой корзине, если пустая корзина весит 1 кг 500г? Сколько...