Определите, как изменится массовая доля хлорида натрия в 10 % растворе массой 150гр, если добавить а) 50 гр. соли б) 50гр воды Как осуществить двумя способами превращение веществ по схеме: Ba – Ba (OH)2 Запишите уравнение соотв...
Химия
Определите, как изменится массовая доля хлорида натрия в 10 % растворе массой 150гр, если добавить а) 50 гр. соли б) 50гр воды Как осуществить двумя способами превращение веществ по схеме: Ba – Ba (OH)2 Запишите уравнение соответствующих реакций.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a) m(p-pa NaCl) = 150г. w(NaCl) = 10% m1(NaCl) = 50г. w=m(вещ-ва):m(р-ра)*100% m2 (NaCl) = 150г.*10%:100% = 15г. w2 (NaCl) = 65г.:150г.*100% = 43.33% Ответ: w2(NaCl) = 43.33% б) m(p-pa NaCl) = 150г. w(NaCl) = 10% m(Н2О) = 50г. w=m(вещ-ва):m(р-ра)*100% m2 (NaCl) = 150г.*10%:100% = 15г. w2 (NaCl) = 15г.:200г.*100% = 7.5г. 1спрсоб. 2Ba + O2 = 2BaO BaO + H2O = Ba(OH)2 2способ. Ba + 2H2O = Ba(OH)2 + H2
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