Определите, как изменится массовая доля хлорида натрия в 10 % растворе массой 150гр, если добавить а) 50 гр. соли б) 50гр воды Как осуществить двумя способами превращение веществ по схеме: Ba – Ba (OH)2 Запишите уравнение соотв...

Химия

Определите, как изменится массовая доля хлорида натрия в 10 % растворе массой 150гр, если добавить а) 50 гр. соли б) 50гр воды Как осуществить двумя способами превращение веществ по схеме: Ba – Ba (OH)2 Запишите уравнение соответствующих реакций.

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