основания трапеции равны 4 см и 8 см ,высота - 9 см .Найдите расстояния от точки пересечения диагоналей до оснований трапеции

Математика

основания трапеции равны 4 см и 8 см ,высота - 9 см .Найдите расстояния от точки пересечения диагоналей до оснований трапеции

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