основания трапеции равны 4 см и 8 см ,высота - 9 см .Найдите расстояния от точки пересечения диагоналей до оснований трапеции
Математика
основания трапеции равны 4 см и 8 см ,высота - 9 см .Найдите расстояния от точки пересечения диагоналей до оснований трапеции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
до нижнего основания (8+4):2=6 до верхнего 8+4-9=3 ответ 6 см и 3 см
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