На районой алемпеади 3,8 числа учасниковполучили грамоты.Сколько участников было на олимпиаде если грамоты получили 48 человек.

48/3*8=128 человек было на олимпиаде Удачи*

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На районной олимпиаде 3/8 числа участников получили грамоты.Сколько участников было на олимпиаде, если грамоты получили 48 человек. примем за общее количество участников 1 целое составим пропорцию: 48 ч. - [latex]\frac{3}{8}[/latex] x ч. - 1 [latex]x=48\cdot1:\frac{3}{8}=48:\frac{3}{8}=48\cdot\frac{8}{3}=\frac{384}{3}=128[/latex] (ч.) Ответ: 128 участников было на районной олимпиаде.