На районой алемпеади 3,8 числа учасниковполучили грамоты.Сколько участников было на олимпиаде если грамоты получили 48 человек.
Математика
На районой алемпеади 3,8 числа учасниковполучили грамоты.Сколько участников было на олимпиаде если грамоты получили 48 человек.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48/3*8=128 человек было на олимпиаде Удачи*
Гость:
На районной олимпиаде 3/8 числа участников получили грамоты.Сколько участников было на олимпиаде, если грамоты получили 48 человек. примем за общее количество участников 1 целое составим пропорцию: 48 ч. - [latex]\frac{3}{8}[/latex] x ч. - 1 [latex]x=48\cdot1:\frac{3}{8}=48:\frac{3}{8}=48\cdot\frac{8}{3}=\frac{384}{3}=128[/latex] (ч.) Ответ: 128 участников было на районной олимпиаде.
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