Почему на полуострове Флорида климат более влажный чем на полуострове Калифорния?

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Почему на полуострове Флорида климат более влажный чем на полуострове Калифорния?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В   влияние океана снижает разброс температур, приводит к прохладному лету и тёплой зиме. Из-за холодного Калифорнийского океанского течения вдоль берега часто стоит туман. При продвижении вглубь территории климат становится более континентальным, с большим разбросом температур зимой и летом. Западные ветры с океана приносят влагу, и северная часть штата получает больше осадков, чем южная. На климат также влияют горы, которые не пропускают влажный воздух с океана далеко вглубь континента.
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