Сочинение-миниатюра на тему: Кто убил Муму? (из Муму Тургенева) 1. Герасим 2. Барыня 3. Карл по приказу барыни 4. Политическое состояние 5. Тургенев Выбрать вариант и доказать точку зрения.
Литература
Сочинение-миниатюра на тему: Кто убил Муму? (из Муму Тургенева) 1. Герасим 2. Барыня 3. Карл по приказу барыни 4. Политическое состояние 5. Тургенев Выбрать вариант и доказать точку зрения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Герасим утопил Муму,чтобы доказать бырыни свою независимость,доказать именно то что он тоже имеет право решать кому жить,а кому- НЕТ .
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