из точки М проведён перпендик.MD=4см.к плоскости прямоуг. ABCD наклонные МА и МС образуют плоскости треуг. угол45и 30 соответст. Найти стороны прямоуг.

Гость: Гость:

Прямая MD перпендикулярна к плоскости, а знасин она перп к любой прямой лежащей в этой плоскости(по определению перпен. прям и плоск.). Значит треугольники AMD и MDC-прямоугольные. Рассмотрим треуг. MDC.MD=4, а угол MDC=30град.Катет, лежащий против угла в 30град=половине гипотенузы; следовательно MC=8.И по Пифагору находим сторону DC прямоугольника.Она = 4√3. Далее рассмотрим треуг. AMD.Угол MAD=45град., значит треугольник равнобедреный,и сторона AD прямоугольника тоже = 4. Ответ:стороны прямоугольника равны 4 и 4√3. Блин опаздала чуть чуть...:) даже жалко... все равно один хрен-задача легкая