Пожалуйста помогите мне ответить на вопросы по литературе по произведению Некрасова Кому На руси жить хорошо? 1)Как понимают герои счастье?,2)Принесла ли отмена крепосного права счастье народу,3)есть ли намёки или прямые указан...
Литература
Пожалуйста помогите мне ответить на вопросы по литературе по произведению Некрасова Кому На руси жить хорошо? 1)Как понимают герои счастье?,2)Принесла ли отмена крепосного права счастье народу,3)есть ли намёки или прямые указания на пути к народному счастью?,4)В чём близость данной главы к устному народному творчеству? 5) Нашли ли мужики счастливого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С глубокой симпатией автор относится к тем крестьянам,которые не смиряются со своим рабским положением.служить народу-и есть счастье,как считал Некрасов.такием человеком был гришка
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