Подобрать однокоренные слова с разделительным твердым или мягким знаком- ездить, ясный, деревянный, вьюжный, здоровый, листочек, снимать(фильм), объявлять, соловьиный, лиса, семейный, крылатый, счастливый, ненастный, единый
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Подобрать однокоренные слова с разделительным твердым или мягким знаком- ездить, ясный, деревянный, вьюжный, здоровый, листочек, снимать(фильм), объявлять, соловьиный, лиса, семейный, крылатый, счастливый, ненастный, единый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ездить-подъезжать ясный-разьяснить деревянный-деревья вьюжный-вьюга здоровый-здоровье листочек-листья снимать-сьемочный обьявлять-обьявление соловьиный-соловьи лиса-лисья семейный-семья крылатый-крылья счастливый-счастье ненастный-ненастье единый-обьеденение
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