фторид серебра хорошо растворим в воде.Напишите уравнения реакций его взаимодействия с раствором :а)хлорида магния:б)бромида аллюминия
Химия
фторид серебра хорошо растворим в воде.Напишите уравнения реакций его взаимодействия с раствором :а)хлорида магния:б)бромида аллюминия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а. 2AgF + MgCl2 = 2AgCl + MgF2 б. 3AgF + AlBr3 = 3AgBr + AlF3
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