фторид серебра хорошо растворим в воде.Напишите уравнения реакций его взаимодействия с раствором :а)хлорида магния:б)бромида аллюминия

Химия

фторид серебра хорошо растворим в воде.Напишите уравнения реакций его взаимодействия с раствором :а)хлорида магния:б)бромида аллюминия

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