ПОМОГИТЕ! Если от квадрата со стороной Х см отрезать полосу шириной 2 см, то площадь получившегося прямоугольника будет на 14 см квадратных меньше площади квадрата.

Алгебра

ПОМОГИТЕ! Если от квадрата со стороной Х см отрезать полосу шириной 2 см, то площадь получившегося прямоугольника будет на 14 см квадратных меньше площади квадрата.

Автор: Гость