ПОМОГИТЕ! Если от квадрата со стороной Х см отрезать полосу шириной 2 см, то площадь получившегося прямоугольника будет на 14 см квадратных меньше площади квадрата.
Алгебра
ПОМОГИТЕ! Если от квадрата со стороной Х см отрезать полосу шириной 2 см, то площадь получившегося прямоугольника будет на 14 см квадратных меньше площади квадрата.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х2 - площадь квадрата Х(х-2) - площадь прямоугольника Х2 – х (х-2)= 14 Х2-х2 +2х = 14 2х=14 Х=7
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