Напишите особенности и функции гипофиза. Выписать условный рефлекс.

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1)Гипофиз включает в себя мозговой придаток ,который состоит из:передней,промежуточной(средней),задней. Гипофиз расположен в гипофизарной ямке турецкого седла клиновидной кости. Отросток твердой мозговой оболочки — диафрагма седла — отделяет гипофиз от полости черепа. Воронка, проходящая через диафрагму седла, соединяет гипофиз с гипоталамусом. Размеры гипофиза: 10(17) х 5(15) х 5(10) мм, его масса у мужчин 0,5-0,6 г, у женщин - 0,6-0,7. Гипофиз снаружи покрыт соединительнотканной капсулой. Будучи анатомически единым, гипофиз делится на две доли, имеющие различное происхождение. Большая передняя доля (аденогипофиз) развивается из эктодермы - эпителия ротовой бухты. Она крупнее (70-80% всей массы гипофиза) и состоит из дистальной бугорной и промежуточной частей. Меньшая задняя доля (нейрогипофиз) развивается из выроста нижней поверхности второго мозгового пузыря, в ней различают нервную часть и воронку. Для понимания функции гипофиза необходимо знать особенности его кровоснабжения. Нижние артерии гипофиза отходят от внутренних сонных артерий, верхние — от сосудов артериального круга. Верхние артерии гипофиза направляются к серому бугру и воронке, где анастомозируют между собой и распадаются на капилляры, проникающие в ткань мозга (первичная гемо-капиллярная сеть). Своеобразные петли этих капилляров близко подходят к окончаниям аксонов нейросекреторных клеток гипоталамуса. Здесь нейросекрет клеток ядер гипоталамуса выделяется в кровь. Из длинных и коротких петель этой капиллярной сети формируются воротные вены, которые из области бугра и воронки идут вдоль ножки гипофиза к его передней доле. В паренхиме гипофиза вены передней доли переходят в широкие синусоидные капилляры, образующие вторичную гемокапиллярную сеть, оплетающую группы секреторных клеток. Капилляры вторичной сети, сливаясь, образуют выносящие вены, по которым кровь (с гормонами передней доли) выносится из гипофиза. Фенестрированный эндотелий артериальных венозных капилляров и синусоидов прилежит к тонкой базальной мембране. Функции гипофиза:регулирует роста организма в молодом возраст,регулирует деятельность половых и щитовидной желез ,надпочечников жировой обмен,пигментацию кожи. 2)Волчица кормит волчонка мясом (условный рефлекс первого порядка).