Длина прямоугольника 56см.Ширина состовляет 7,8 длины.Найдите ширину прямоугольника
Математика
Длина прямоугольника 56см.Ширина состовляет 7,8 длины.Найдите ширину прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56 делим на 8 и умножаем на 7 (56:8*7=49) Получается ответ - ширина составляет 49 см
Гость:
а - длина прямоугольника b - ширина прямоугольника --------------------------------------- [latex]a=56[/latex] см [latex]b=\frac{7}{8}a[/latex] Решение: [latex]b=\frac{7}{8}a=\frac{7}{8}\cdot56=\frac{392}{8}=49[/latex] (см) - ширина. Ответ: 49 см ширина прямоугольника.
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