сочинение "Кошлар-безнең дусларыбыз!"

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Яз җитүен барыбыз да көтеп алабыз. Без генә түгел, канатлы дусларыбыз да язны сагына. Җылы яклардан кайтучы кошкайларны без дә көтәбез. Мәктәбебездә кошлар көненә багышлап газеталар чыгардык, рәсем конкурсы үткәрдек,сыерчык оялары ясадык. 7 сыйныф укучылары биология фәне укытучысы Галимҗанова Равилә Габделбаровна җитәкчелегендә бик матур кичә оештырдылар.