сочинение "Кошлар-безнең дусларыбыз!"
История
сочинение "Кошлар-безнең дусларыбыз!"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яз җитүен барыбыз да көтеп алабыз. Без генә түгел, канатлы дусларыбыз да язны сагына. Җылы яклардан кайтучы кошкайларны без дә көтәбез. Мәктәбебездә кошлар көненә багышлап газеталар чыгардык, рәсем конкурсы үткәрдек,сыерчык оялары ясадык. 7 сыйныф укучылары биология фәне укытучысы Галимҗанова Равилә Габделбаровна җитәкчелегендә бик матур кичә оештырдылар.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Жители, какого района Оренбургской области раньше встречают рассвет? А. Новоорского Б. Тюльганского В. Первомайского
Українська література
Математика