Подумайте, как наиболее простым способом устроить фонтан во дворе или в парке

Физика
Подумайте, как наиболее простым способом устроить фонтан во дворе или в парке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
можно купить готовый комплект, состоящий из погружного насоса, головки для фонтана, регулятора потока и распылителя
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