площадь поверхности луны приближённо равна 38 млн. км. в квадрате , что составляет 0,075 площади поверхности земли.найдите площадь поверхности земли.

Математика
площадь поверхности луны приближённо равна 38 млн. км. в квадрате , что составляет 0,075 площади поверхности земли.найдите площадь поверхности земли.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
38 = 0,075 x = 100  x = 100*38/0.075=  50666,7 млн.квадратных км.
Гость:
[latex]38000000:0,075=506666666\frac{2}{3}[/latex] (кв.км)   Ответ: площадь поверхности Земли [latex]506666666\frac{2}{3}[/latex] квадратных километров.
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