площадь поверхности луны приближённо равна 38 млн. км. в квадрате , что составляет 0,075 площади поверхности земли.найдите площадь поверхности земли.
Математика
площадь поверхности луны приближённо равна 38 млн. км. в квадрате , что составляет 0,075 площади поверхности земли.найдите площадь поверхности земли.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
38 = 0,075 x = 100 x = 100*38/0.075= 50666,7 млн.квадратных км.
Гость:
[latex]38000000:0,075=506666666\frac{2}{3}[/latex] (кв.км) Ответ: площадь поверхности Земли [latex]506666666\frac{2}{3}[/latex] квадратных километров.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
2 Велосепедисти виїхали разом з міста до бази. 1 їхав зі швидкістю 10км/год, а 2-12 км/год. Через 2 год. другий велос., проколов камеру, тому далі ...