2 Велосепедисти виїхали разом з міста до бази. 1 їхав зі швидкістю 10км/год, а 2-12 км/год. Через 2 год. другий велос., проколов камеру, тому далі йшов пішки зі швидкістю 4 км/год. На якій відстані від міста перший велосепедист...

Математика
2 Велосепедисти виїхали разом з міста до бази. 1 їхав зі швидкістю 10км/год, а 2-12 км/год. Через 2 год. другий велос., проколов камеру, тому далі йшов пішки зі швидкістю 4 км/год. На якій відстані від міста перший велосепедист  дожене другого?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12*2=24 км - проїхав другий велосипедист до проколу камери 2)10*2=20 км - проїхав перший велосипедист до проколу камери другим велосипедистом 3) 24-20=4 км -відстань між велосипедистами на час проколу другим велосипедистом камери 4) 10-4=6 км/год - різниця швидкостей першого велосипедиста і пішого другого велосипедиста 5) 4/6=2/3 год - через стільки часу після проколу камери другим велосипедистом перший наздожене його 6) 2+2/3=2 2/3 год - за такий час від початку руху перший велосипедист наздогнав другого 7) 10* 2 2/3=10*8/3=80/3= приблизно 26.7 км відповіді: на відстані 26.7 км
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