ПОДГОТОВИТЬ РАССКАЗ О ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ ХИЩНЫХ ПТИЦ К УСЛОВИЯМ ОБИТАНИЯ

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Хищные птицы — птицы, которые охотятся в полёте. Они обладают хорошим зрением, большими когтями и клювом, приспособленными для захвата или умерщвления жертвы. Хищные птицы не составляют единой таксономической группы, а представляют собой несколько таксонов, объединённых общими чертами. Большинство дневных хищных птиц относят к отряду соколообразных (Falconiformes): Ястребиные (Accipitridae) Скопиные (Pandionidae) Секретари (Sagittariidae) Соколиные (Falconidae) Ночные хищные птицы представлены представителями отряда совообразных (Strigiformes), которые включают два семейства: Совиные (Strigidae) Сипуховые (Tytonidae)