В городе А из 21 тыс. избирателей на выборы пришли 13 тыс., а в городе В из 19 тыс. избирателей в выборах учавствовали 11 тыс. В каком городе избиратели активнее?

Математика
В городе А из 21 тыс. избирателей на выборы пришли 13 тыс., а в городе В из 19 тыс. избирателей в выборах учавствовали 11 тыс. В каком городе избиратели активнее?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Город А. 13/21=0,61 % процент участия жителей в выборах. Город Б. 11/19 =0,57 процента. следовательно 0,61> 0, 57 Ответ: в городе А избиратели активнее 
Гость:
в городе А 13*100/21=62% в городе Б  11*100/19= 58% Ответ : В городе А избиратели активнее.  
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