В городе А из 21 тыс. избирателей на выборы пришли 13 тыс., а в городе В из 19 тыс. избирателей в выборах учавствовали 11 тыс. В каком городе избиратели активнее?

Математика

В городе А из 21 тыс. избирателей на выборы пришли 13 тыс., а в городе В из 19 тыс. избирателей в выборах учавствовали 11 тыс. В каком городе избиратели активнее?

Автор: Гость