из якими державами межувала Галинсько - Волинська держава
Обществознание
из якими державами межувала Галинсько - Волинська держава
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Галицько-Волинська держава межувала, з Полоцькою землею,Литвою,Польшою,Угорщиною,(Золотою Ордою),Тевтонським Орденом.
Гость:
Галицько-Волинська держава( Галицько-Волинське князівство) межувала з Польщею, Литовським князівством, Королівством Угорщина, землею Тевтонського ордену, Полоцьким князівством, Чернігівським князівством, Турово-Пінським царством, Київським князівством, землями, що підпорядковувалися половцям і монголам
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