из 8 кг.свежих фруктов получается 2кг.500г.сухофруктов.сколько сухофруктов получится из 152кг.свежих фруктов?)))))))))

Математика
из 8 кг.свежих фруктов получается 2кг.500г.сухофруктов.сколько сухофруктов получится из 152кг.свежих фруктов?)))))))))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8000г- 2500г 152000г-хг х=152000х2500/8000=47500г=47кг 500 г сухофруктов
Гость:
1) Составим пропорцию: 8 кг     -    2,5 кг 152 кг -     х кг х=152*2,5/8 = 47,5 кг 2) определим коэффициент выхода готового продукта: k = 8/2,5= 3,2 152 / k = 152/3,2 = 47,5 кг
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