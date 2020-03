10 предложений на английском языке про белого медведя...4 класс...

Гость: Гость:

10 предложений на английском языке про белого медведя: 1) A polar bear lives in the polar regions in the Northern hemisphere of the Earth. 2) He is the largest land predator of the planet. 3) His length can reach three meters and the weight to be up to one ton. 4) A fur of a polar bear is perfectly adapted for the harsh Arctic climate. 5) A very thick, dense coat protects the animal from cold and soaking in icy water. 6) Also from a cold protects a thick layer of subcutaneous fat to 10 centimeter of thick. 7) A white color helps to camouflage when hunting. 8) A polar bears are excellent swimmers. 9) Due to the structure of legs they gracefully and quickly swim. 10) A polar bear eats seals, sea hares, walruses and other marine animals. 1) Белый медведь обитает в приполярных областях в северном полушарии Земли. 2) Он является крупнейшим сухопутным хищником планеты. 3) Его длина может достигать трех метров, а вес быть до одной тонны. 4) Мех белого медведя отлично приспособлен для сурового арктического климата. 5) Очень густая, плотная шерсть защищает тело медведя от холода и намокания в ледяной воде. 6) Также от холода медведя защищает мощный слой подкожного жира до 10 сантиметров толщиной. 7) Белая окраска помогает маскироваться при охоте. 8) Белые медведи являются отличными пловцами. 9) Благодаря строению лап они изящно и довольно быстро плавают. 10) Белый медведь питается нерпами, морскими зайцами, моржами и др. морскими животными.