Айсберги Антарктиды «живут» дольше гренландских: антарктические 6-12 лет, гренландские 3-4 года. Что является причиной долголетия антарктический айсбергов?

Українська література
Айсберги Антарктиды «живут» дольше гренландских: антарктические 6-12 лет, гренландские 3-4 года. Что является причиной долголетия антарктический айсбергов?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Климат. Там, где Антарктида, более сухой воздух, соответственно, влажность ниже, что способствует долгой жизни ледников.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
10 предложений на английском языке про белого медведя...4 класс...
Ответить
Химия
Каким из них оксид кальция взаймодействует? a)SiO2,   b) Cu,  C)HNO3,    d)MgO 
Ответить
Математика
из 8 кг.свежих фруктов получается 2кг.500г.сухофруктов.сколько сухофруктов получится из 152кг.свежих фруктов?)))))))))
Ответить
Обществознание
из якими державами межувала Галинсько - Волинська держава
Ответить
Алгебра
Разность двух натуральных чисел равна 3, а их произведение на 87 больше их суммы. Найдите эти числа.
Ответить