Айсберги Антарктиды «живут» дольше гренландских: антарктические 6-12 лет, гренландские 3-4 года. Что является причиной долголетия антарктический айсбергов?
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Айсберги Антарктиды «живут» дольше гренландских: антарктические 6-12 лет, гренландские 3-4 года. Что является причиной долголетия антарктический айсбергов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Климат. Там, где Антарктида, более сухой воздух, соответственно, влажность ниже, что способствует долгой жизни ледников.
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